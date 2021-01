Serie A, la Juventus batte il Bologna e avvicina le milanesi (Di domenica 24 gennaio 2021) Buon momento della Juventus che dopo aver conquistato mercoledì scorso la Supercoppa, ha mostrato segnali di progressi anche in campionato. I bianconeri hanno battuto 2-0 allo Stadium il Bologna che qualche problema lo ha creato a Szczesny. Pirlo conferma la difesa e la fiducia a Kulusevski, e dal 1' lo affianca a Cristiano Ronaldo. Mihajlovic sceglie Svanberg e non Dominguez per il centrocampo del Bologna. La Juventus ha sbloccato il match dopo 15' con un gol di Arthur. La difesa del Bologna gli lascia spazio fuori area, il brasiliano carica il tiro, che intercetta una deviazione di Schouten e si insacca alle spalle di Skorupski. La risposta rossoblu' arriva 5 minuti dopo: Soriano guida l’attacco e gira per Soriano a destra, che salta Danilo e spara da posizione molto defilata verso la porta, ... Leggi su itasportpress (Di domenica 24 gennaio 2021) Buon momento dellache dopo aver conquistato mercoledì scorso la Supercoppa, ha mostrato segnali di progressi anche in campionato. I bianconeri hanno battuto 2-0 allo Stadium ilche qualche problema lo ha creato a Szczesny. Pirlo conferma la difesa e la fiducia a Kulusevski, e dal 1' lo affianca a Cristiano Ronaldo. Mihajlovic sceglie Svanberg e non Dominguez per il centrocampo del. Laha sbloccato il match dopo 15' con un gol di Arthur. La difesa delgli lascia spazio fuori area, il brasiliano carica il tiro, che intercetta una deviazione di Schouten e si insacca alle spalle di Skorupski. La risposta rossoblu' arriva 5 minuti dopo: Soriano guida l’attacco e gira per Soriano a destra, che salta Danilo e spara da posizione molto defilata verso la porta, ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie Juventus Serie A: In campo Juventus-Bologna ANSA Nuova Europa Serie A – Juventus-Bologna 2-0, i bianconeri al quarto posto

Lunch match di questo turno di Serie A. Allo Stadium la Juventus di Andrea Pirlo si impone 2-0 sul Bologna e sale al quarto posto ...

Lunch match di questo turno di Serie A. Allo Stadium la Juventus di Andrea Pirlo si impone 2-0 sul Bologna e sale al quarto posto ...