Serie A, il Napoli crolla a Verona. Bene il Genoa, affonda il Cagliari (Di domenica 24 gennaio 2021) L'Hellas Verona di Juric vince 3-1 contro il Napoli che non reagisce dopo il ko in Supercoppa. I veneti vengono trascinati dalle reti di Dimarco, Barak e Zaccagni che ribaltano il vantaggio iniziale dei partenopei andati a segno con Lozano. Il Cagliari va sempre più giù, al Ferraris il Genoa piega la squadra di Di Francesco 1-0.Genoa-CagliariGenoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman (62? Behrami), Badelj, Zajc (77? Pjaca), Czyborra (56? Onguene); Shomurodov (77? Melegoni), Destro (62? Pandev).A disposizione: Paleari, Marchetti, Bani, Ghiglione, Goldaniga.Allenatore: Davide Ballardini.Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Duncan (70? Sottil); Nainggolan (85? Pereiro), Joao ...

