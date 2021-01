Serie A | 19a giornata | il Napoli cede allo strepitoso Verona | il Genoa inguaia il Cagliari

(Di domenica 24 gennaio 2021) 19adiA.Ennesimo passo falso delche3-1 alnonostante il vantaggio lampo firmato da Hirving Lozano ha subito la rimonta firmata dalle reti di Dimarco, Barak e Zaccagni. Altro risultato positivo per ilche supera 1-0 ilgrazie alle rete di Destro e spedisce i sardi al terzultimo posto in classifica.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="21"

Mediagol : #SerieA, 19a giornata: il Napoli cede allo strepitoso Verona, il Genoa inguaia il Cagliari - corgiallorosso : Serie A 19ª giornata: Il Napoli crolla a Verona, Juve facile sul Bologna. Si fermano Milan e Inter - Eurosport_IT : Dopo la delusione contro l’Inter, la Juventus ritrova i 3 punti in campionato nel lunch match della 19a giornata! ??… - sportparma : Serie A: risultati e classifica della 19a giornata - Leccezionaleit : Serie B, risultati e classifica parziali della 19ª giornata. Empoli già campione d'inverno dopo la sconfitta del Ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 19a

Stadionews

Juve-Bologna 2-0, partita della 19a giornata del campionato di serie A. Arthur trova (con deviazione) il suo primo gol in bianconero, McKennie migliore in campo. Voti e pagelle Juve-Bologna 2-0 – La J ...La Juve passa sul campo del Bologna, vincendo 2 – 0. Trova il primo gol in bianconero Arthur, mentre per il raddoppio ci pensa McKennie. Il Milan è campione d’inverno ma il girone d’andata si conclude ...