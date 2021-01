Serena Enardu | auto incendiata | è un attentato

(Di domenica 24 gennaio 2021) A Quartu Sant’Elena, nella notte qualcuno ha versato liquido infiammabile sull’della showgirl e imprenditrice appiccando il rogo., per la seconda volta nel mirino di anonimiri, è showgirl e imprenditrice ed è nota per aver partecipato alle trasmissioni “Temptation Island” e “Uomini e donne”. La sua Land Rover era parcheggiata vicino all’abitazione, a Quartu Sant’Elena, comune nella città metropolitana di Cagliari, e l’episodio è avvenuto Articolo completo: dal blog SoloDonna

'Buona domenica, che notte di fuoco', dice Serena Enardu in alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram: 'Non ci sono parole per quello che è successo. E ogni tanto bisogna fare i conti con le ...Attentato incendiario nella notte ai danni della showgirl e imprenditrice, nota per aver partecipato alle trasmissioni televisive "Temptation Island" e "Uomini e donne", Serena Enardu. Incendiata la s ...