Serena Bortone negativa al Coronavirus (Di domenica 24 gennaio 2021) Serena Bortone Oggi è un altro giorno, e per Serena Bortone torna il sereno. La conduttrice del primo pomeriggio di Rai 1 è risultata negativa al Covid 19. Esattamente 10 giorni fa si apprendeva della positività della giornalista, e poco fa è arrivata la buona notizia. Ad annunciarlo è lei stessa tramite un post sui suoi canali social: “Cari tutti, sono tornata negativa al test covid. Grazie per l’affetto, davvero. Non lo dimenticherò. Da questo virus ho imparato che non si può controllare tutto, che l’imponderabile è sempre in agguato e per questo non dobbiamo mai sentirci invincibili. Ho imparato che la nostra fragilità è un bene prezioso da coccolare. E ho avuto la conferma di quello che ho sempre saputo: che solo uniti, solo insieme agli altri si vincono le piccole e le grandi ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 24 gennaio 2021)Oggi è un altro giorno, e pertorna il sereno. La conduttrice del primo pomeriggio di Rai 1 è risultataal Covid 19. Esattamente 10 giorni fa si apprendeva della positività della giornalista, e poco fa è arrivata la buona notizia. Ad annunciarlo è lei stessa tramite un post sui suoi canali social: “Cari tutti, sono tornataal test covid. Grazie per l’affetto, davvero. Non lo dimenticherò. Da questo virus ho imparato che non si può controllare tutto, che l’imponderabile è sempre in agguato e per questo non dobbiamo mai sentirci invincibili. Ho imparato che la nostra fragilità è un bene prezioso da coccolare. E ho avuto la conferma di quello che ho sempre saputo: che solo uniti, solo insieme agli altri si vincono le piccole e le grandi ...

