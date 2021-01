Sentierone | chiude il negozio Bianchi Delusione tra gli amanti delle due ruote

(Di domenica 24 gennaio 2021) Il punto vendita e officina nel centro di Bergamoi battenti per restare solo come showroom. Una scelta strategica e non economica.

Ultime Notizie dalla rete : Sentierone chiude

L'Eco di Bergamo

Questo santo, che la chiesa cattolica ricorda ogni anno il 17 gennaio, è una delle figure più amate e venerate della cristianità e non solo ...Gli studenti: «La scuola è vittima, come i professori, ma è un luogo sicuro». Pessimismo sulla scadenza del 25 gennaio per tornare in classe ...