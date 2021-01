HuffPostItalia : Scurati: 'Vietare il fumo all'aperto? Ipocrita, io fumerò senza disturbare il prossimo' -

Sono un fumatore. Prima che fumatore sono, però, una persona con i suoi diritti, un individuo con le sue peculiarità, un essere umano con le sue debolezze e le sue capacità, le sue poche virtù e i suo ...MILANO – “L’entrata in vigore del DPCM del 14 gennaio, che vieta la vendita con asporto a partire dalle ore 18, si è tradotta non solo in una situazione terribile per i bar ma anche in una ulteriore i ...