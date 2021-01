Scuola, rientro in classe per 1 milione di studenti. In Campania domani tocca alle medie (Di domenica 24 gennaio 2021) Dopo settimane di didattica a distanza, proteste e occupazioni da parte dei ragazzi ragazzi che chiedevano di poter fare ritorno nelle loro classi, con il passaggio all’arancione della Lombardia rientrano a Scuola i 200 mila studenti delle medie e oltre 400 mila delle superiori. Tuttavia, mentre le medie torneranno interamente a Scuola già da domani, le scuole superiori milanesi hanno qualche giorno in più per attrezzarsi alla ripresa delle lezioni in presenza al 50%: probabilmente saranno circa la metà degli istituti quelli che partiranno già domani, gli altri seguiranno a poco a poco che riusciranno ad organizzare il rientro. Gli studenti entreranno in classe su due fasce orarie: circa il 35% entra ... Leggi su ildenaro (Di domenica 24 gennaio 2021) Dopo settimane di didattica a distanza, proteste e occupazioni da parte dei ragazzi ragazzi che chiedevano di poter fare ritorno nelle loro classi, con il passaggio all’arancione della Lombardia rientrano ai 200 miladellee oltre 400 mila delle superiori. Tuttavia, mentre letorneranno interamente agià da, le scuole superiori milanesi hanno qualche giorno in più per attrezzarsi alla ripresa delle lezioni in presenza al 50%: probabilmente saranno circa la metà degli istituti quelli che partiranno già, gli altri seguiranno a poco a poco che riusciranno ad organizzare il. Glientreranno insu due fasce orarie: circa il 35% entra ...

Agenzia_Ansa : #Covid, accolto il ricorso. Sì al rientro a #scuola per le superiori in #Campania. Presentato da alcuni genitori, l… - newtonwhatj : domani rientro a scuola che bello sono troppo felice ?? - infoitinterno : Scuola, da lunedì rientro in aula in cinque Regioni: c'è anche la Lombardia - MahamedKaraoud1 : L'unico problema che il governo doveva risolvere per permettere un rientro sicuro a tutti gli studenti, erano gli a… - stormi1904 : RT @borrillo62: Trasporti, il bluff di Atac: nessun autobus in più per il rientro a scuola - la Repubblica -