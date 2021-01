Scuola, lunedì si torna in aula «Ma le regole vanno rispettate» (Di domenica 24 gennaio 2021) Da lunedì 25 gennaio lezioni in presenza al 50% per le scuole superiori, tornano in classe anche le seconde e terze medie. La soddisfazione dei genitori si unisce ad un appello agli studenti: osservare le regole dentro e fuori la Scuola. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 24 gennaio 2021) Da25 gennaio lezioni in presenza al 50% per le scuole superiori,no in classe anche le seconde e terze medie. La soddisfazione dei genitori si unisce ad un appello agli studenti: osservare ledentro e fuori la

MediasetTgcom24 : Covid , lunedì riapre la scuola per 760mila studenti in 5 regioni #coronavirusitalia - webecodibergamo : La scuola riparte - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Covid, lunedì riapre la scuola per 760mila studenti in 5 regioni #coronavirusitalia - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Covid , lunedì riapre la scuola per 760mila studenti in 5 regioni #coronavirusitalia - bizcommunityit : Covid , lunedì riapre la scuola per 760mila studenti in 5 regioni -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola lunedì Scuola: da lunedì altre 3 regioni in presenza alle superiori. Anche la Lombardia riapre Il Sole 24 ORE