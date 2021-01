Scarzella confermato Presidente Fitarco “Ripartiamo uniti”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 24 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Marioguiderà la Federazione italiana tiro con l’arco anche per il quadriennio 2021/24. Iluscente è statodall’Assemblea dellariunita a Roma, presso il Centro tecnico della Federazione italiana bocce, con il 64,46% dei voti, mentre lo sfidante Paolo Poddighe si è fermato al 35,54%. “Il sostegno che mi avete dimostrato è impagabile e vi assicuro che sarà ricambiato”, ha detto un emozionatoringraziando tutti i partecipanti all’assemblea. “La passione e l’amore sono maggiori rispetto al 2001, quando ho cominciato – ha proseguito ilrieletto – Ho sempre puntato sulla condivisione e lo farò ancora. Dobbiamo cominciare a lavorare subito per rafforzare la ripartenza e per riuscirci dobbiamo stare tutti ...