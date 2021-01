"Sarà lei il nuovo premier". Mieli spiffera tutto da Fazio: Cottarelli in studio? Reagisce così | Video (Di domenica 24 gennaio 2021) “Il prossimo presidente Sarà Carlo Cottarelli o uno come lui”. Questa frase di Paolo Mieli ha fatto sbandare Cottarelli, che era in studio da Fabio Fazio a Che tempo che fa. Lui si è limitato a sorridere, mentre il giornalista del Corsera è andato avanti molto serio spiegando la sua convinzione: “Io sto seguendo con grande attenzione la crisi e vedo che tutti i più importanti dirigenti di Pd e M5s dicono o Conte o elezioni anticipate. Lo ripetono talmente tanto che Sarà Cottarelli il prossimo presidente o uno come lui”. Poi ha chiarito di non averlo detto perché Cottarelli è presente nello studio di Rai3 ma perché lo crede davvero: “Lui era stato designato da Mattarella nel maggio 2018 con la missione specifica di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) “Il prossimo presidenteCarloo uno come lui”. Questa frase di Paoloha fatto sbandare, che era inda Fabioa Che tempo che fa. Lui si è limitato a sorridere, mentre il giornalista del Corsera è andato avanti molto serio spiegando la sua convinzione: “Io sto seguendo con grande attenzione la crisi e vedo che tutti i più importanti dirigenti di Pd e M5s dicono o Conte o elezioni anticipate. Lo ripetono talmente tanto cheil prossimo presidente o uno come lui”. Poi ha chiarito di non averlo detto perchéè presente nellodi Rai3 ma perché lo crede davvero: “Lui era stato designato da Mattarella nel maggio 2018 con la missione specifica di ...

