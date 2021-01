Sanremo 2021, anche Georgina e Alice Campello tra le dieci co-conduttrici (Di lunedì 25 gennaio 2021) Amadeus ha scelto le dieci co-conduttrici che lo affiancheranno al Festival di Sanremo 2021, tra loro anche due wags. Si tratta di Georgina Rodriguez, compagna dell’attaccante bianconero Cristiano Ronaldo, e Alice Campello, moglie del calciatore Alvaro Morata. Confermata inoltre la presenza di Diletta Leotta. Oltre alle già citate, ci saranno altre sette donne, volti noti del cinema e della televisione italiana, che accompagneranno Amadeus in questa nuova avventura. Queste le dieci co-conduttrici scelte: Miriam Leone, Matilda De Angelis, Vanessa Incontrada, Mariacarla Boscono, Matilde Gioli, Elodie, Giovanna Civitillo e Alice Campello. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 25 gennaio 2021) Amadeus ha scelto leco-che lo affiranno al Festival di, tra lorodue wags. Si tratta diRodriguez, compagna dell’attaccante bianconero Cristiano Ronaldo, e, moglie del calciatore Alvaro Morata. Confermata inoltre la presenza di Diletta Leotta. Oltre alle già citate, ci saranno altre sette donne, volti noti del cinema e della televisione italiana, che accompagneranno Amadeus in questa nuova avventura. Queste leco-scelte: Miriam Leone, Matilda De Angelis, Vanessa Incontrada, Mariacarla Boscono, Matilde Gioli, Elodie, Giovanna Civitillo e. SportFace.

Radio1Rai : 'Si diceva che ne saremmo usciti migliori: cosa che non è avvenuta. Ho provato sconforto, #NoSatisfaction descrive… - GDS_it : #ErmalMeta ai microfoni di Rgs:; è in cerca di una direzione Intanto se ne va al Festival di Sanremo… - chetempochefa : -'Ma Sanremo si fa o no?' -'Io credo che il 2021 sarà la fine della mia carriera... sarà i disastro totale perché q… - inthearmsofL : RT @LoveYou3000__: MIRIAM LEONE CO-CONDUTTRICE A SANREMO 2021 NON È UN’ESERCITAZIONE ALLELUJAH - zazoomblog : Sanremo 2021 arrivano i nomi delle co-conduttrici? I dettagli - #Sanremo #arrivano #delle -