Sandra Milo, senza veli completamente: la FOTO fa il giro del web

Sandra Milo il prossimo marzo spegnerà 88 splendide candeline ed ha sconvolto il web con una FOTO senza veli riuscendo ad incantare i suoi ammiratori

Sandra Milo si conferma regina di stile ed ironia con uno scatto pubblicato sulla copertina

Ultime Notizie dalla rete : Sandra Milo Sandra Milo e il fidanzato di 40 anni più giovane: "Tra noi una bella intimità" L'Unione Sarda.it Fabrizio Maria Cortese: «Io, Free – Liberi e la forza della commedia sociale»

L'intervista al regista Fabrizio Maria Cortese su Free - Liberi, la nuova commedia che celebra la bellezza di essere anziani e le avventure della terza età.

Sandra Milo e il fidanzato di 40 anni più giovane: "Tra noi una bella intimità"

Eppure, dice Sandra Milo, il loro amore va a gonfie vele. Fidanzati da diversi mesi, lui le ha addirittura regalato un vistoso anello di fidanzamento. "Tra noi è una bella intimi ...

