Russia | pugno duro contro manifestanti pro-Navalny Lo staff dell’oppositore di Putin annuncia nuova manifestazioni

(Di domenica 24 gennaio 2021) La polizia russa ha arrestato numerosi sostenitoriAlexei, scesi in piazza dopo il suo appello a protestareil presidente Vladimir. Sono oltre 2.600, ed esattamente 2.662, le persone fermate dalla polizia nelle proteste. Lo sostiene l’ong Ovd-Info su Twitter. Le autorità avevano promesso una dura repressione ammonendo che gli eventi pubblici non autorizzati sarebbero stati “immediatamente soppressi”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

gianlucalfieri : Il pugno duro della #Russia contro gli #oppositori di #Navalny, scontri e oltre tremila #fermi - SaCe86 : In Russia pugno duro sui corteiProteste nel Paese, 2.600 fermi - infoitinterno : Il pugno duro della Russia contro gli oppositori di Navalny, scontri e oltre tremila fermi - Notiziedi_it : Il pugno duro della Russia contro gli oppositori di Navalny, scontri e oltre tremila fermi - ERivetta : Agenzia ANSA: Russia, pugno duro contro manifestanti pro-Navalny. Ong: 'Quasi duemila fermati'. -

Ultime Notizie dalla rete : Russia pugno

La polizia russa ha arrestato numerosi sostenitori dell'oppositore Alexei Navalny, scesi in piazza dopo il suo appello a protestare contro ...igliaia di persone in piazza a Mosca, San Pietroburgo, Novosibirsk, marce in un centinaio di città in tutta la Russia. Navalny può dirsi soddisfatto perché è stata la più grande manifestazione anti-Pu ...