Russia, oltre 3.500 i fermati alle manifestazioni pro-Navalny. Il Cremlino accusa gli Usa di interferenze negli affari interni (Di domenica 24 gennaio 2021) Più di 100 città e decine di migliaia di manifestanti. Nella giornata di ieri, 23 gennaio, i cittadini russi sono scesi in strada per protestare contro l’arresto di Alexei Navalny, l’attivista tornato in Russia la scorsa settimana dopo un tentativo di avvelenamento che l’ha costretto a una lunga convalescenza in Germania. Dopo la giornata di proteste, e le migliaia di arresti, il Cremlino ha accusato l’ambasciata americana a Mosca di interferenze. Il portavoce della presidenza, Dmitry Peskov, ha criticato in particolare un comunicato in cui venerdì la sede diplomatica invitava i cittadini statunitensi ad evitare le aree dove si svolgevano le proteste, indicandole nei dettagli. «Indirettamente, si tratta assolutamente di una interferenza negli affari ... Leggi su open.online (Di domenica 24 gennaio 2021) Più di 100 città e decine di migliaia di manifestanti. Nella giornata di ieri, 23 gennaio, i cittadini russi sono scesi in strada per protestare contro l’arresto di Alexei, l’attivista tornato inla scorsa settimana dopo un tentativo di avvelenamento che l’ha costretto a una lunga convalescenza in Germania. Dopo la giornata di proteste, e le migliaia di arresti, ilhato l’ambasciata americana a Mosca di. Il portavoce della presidenza, Dmitry Peskov, ha criticato in particolare un comunicato in cui venerdì la sede diplomatica invitava i cittadini statunitensi ad evitare le aree dove si svolgevano le proteste, indicandole nei dettagli. «Indirettamente, si tratta assolutamente di una interferenza...

Piu_Europa : Migliaia di persone, in oltre 80 città russe, hanno accolto l’invito di #Navalny a manifestare contro #Putin, nonos… - Tg3web : A migliaia, in decine di città della Russia, sfidando i divieti e le intimidazioni delle autorità, scendono in piaz… - amnestyitalia : #Russia Oltre 1330 arresti nelle proteste contro la detenzione di Navalny #FreeNavalny - bartoloroberta1 : RT @Tg3web: A migliaia, in decine di città della Russia, sfidando i divieti e le intimidazioni delle autorità, scendono in piazza per chied… - MichelaRoi : RT @federicofubini: #Navalny arrestato non appena mette piede in Russia dopo l'avvelenamento. La moglie arrestata per impedirle di prendern… -