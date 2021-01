Russia | oltre 3 300 arresti tra i manifestanti pro Navalny Schermaglie diplomatiche tra Mosca e Washington

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 gennaio 2021), il giorno dopo. Sarebbero3.300 ifermati ieri in diverse città della. Le mobilitazioni hanno coinvolto una settantina di città, compresa Yakutsk in Siberia dove gli attivisti hanno manifestato a meno 52 gradi, e chiedevano la liberazione dell’oppositore Alexey, arrestato lo scorso 18 gennaio al suo rientro in patria. Secondo la fonte, per l’esattezza i fermi sono 3.324, di cui 1.320 ae 490 a San Pietroburgo. In quest’ultima città, di cui è originario il presidente Vladimir Putin, un manifestante rimasto ferito in scontri con le forze dell’ordine versa in gravi condizioni ed è ricoverato in terapia intensiva, secondo quanto riferito da fonti ospedaliere. Questa mattina il Cremlino ha accusato l’ambasciata americana a ...