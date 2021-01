Ruggeri: «I social sono di una ferocia terribile. Ecco perché tanti miei colleghi non prendono posizione» (Di domenica 24 gennaio 2021) Avvenire intervista Enrico Ruggeri. Si lancia in una dura critica ai social. «Il problema è che i giovani sono un po’ fragili e hanno un naturale bisogno di appartenere a un gruppo. Quella socialità che oggi viene rubata ai ragazzi da un certo modo di vivere. E non sono certo i social a rappresentare un’autentica forma di socialità. Anzi, sono una minaccia. Ormai sono proprio i social a frenare la partecipazione. sono lo sfogo di tutte le aggressività e il rifugio dei mediocri. Rappresentano una falsa democrazia. I social sono di una ferocia terribile. Io stesso sono stato spesso insultato, nell’ultimo anno mi hanno ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 24 gennaio 2021) Avvenire intervista Enrico. Si lancia in una dura critica ai. «Il problema è che i giovaniun po’ fragili e hanno un naturale bisogno di appartenere a un gruppo. Quellaità che oggi viene rubata ai ragazzi da un certo modo di vivere. E noncerto ia rappresentare un’autentica forma diità. Anzi,una minaccia. Ormaiproprio ia frenare la partecipazione.lo sfogo di tutte le aggressività e il rifugio dei mediocri. Rappresentano una falsa democrazia. Idi una. Io stessostato spesso insultato, nell’ultimo anno mi hanno ...

napolista : Ruggeri: «I social sono di una ferocia terribile. Ecco perché tanti miei colleghi non prendono posizione» Ad Avveni… - VincenzaSMF : RT @Angela300564201: Enrico Ruggeri: «I cantanti non prendono posizione per paura dei social» - drconsulenze : RT @Angela300564201: Enrico Ruggeri: «I cantanti non prendono posizione per paura dei social» - flamanc24 : RT @RollingStoneita: Enrico Ruggeri: «I cantanti non prendono posizione per paura dei social» #19gennaio - anima_ribelle66 : RT @Rougefanbase: @RollingStoneita @enricoruggeri #intervista da leggere con attenzione ? -

Ultime Notizie dalla rete : Ruggeri social Enrico Ruggeri: «I cantanti non prendono posizione per paura dei social» Rolling Stone Italia Claudia Ruggeri fa intravedere una minigonna esagerata – FOTO

Claudia Ruggeri ha giocato con i suoi fan, con uno scatto sensuale e piccante dei suoi. Volto in primo piano, ma si intravede una minigonna da infarto ...

Claudia Ruggeri, lato B da infarto dall’abito in pelle – FOTO

La showgirl ha postato una foto che sta facendo il giro del web e mostra una versione a dir poco illegale della donna.

Claudia Ruggeri ha giocato con i suoi fan, con uno scatto sensuale e piccante dei suoi. Volto in primo piano, ma si intravede una minigonna da infarto ...La showgirl ha postato una foto che sta facendo il giro del web e mostra una versione a dir poco illegale della donna.