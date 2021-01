Rosario Fiorello, ospite a “Che tempo che fa” domenica 24 gennaio (Di domenica 24 gennaio 2021) Rosario Fiorello sarà ospite questa sera a “Che tempo che fa” con Amadeus per festeggiare Vincenzo Mollica, in occasione del suo compleanno. Non solo festeggiamenti ma anche attesa per il Festival di Sanremo 2021. Rosario Fiorello, classe 1960, è nato a Catania e ha vissuto tra Riposto e Augusta, in Sicilia. La prima svolta arriva a quindici anni, quando inizia a lavorare nei villaggi turistici di Valtur, partendo da facchino sino a diventare animatore. Durante una serata nel villaggio turistico, prende di sua iniziativa il microfono e inizia a cantare Moonlight Serenade, riscuotendo successo. Così la direzione gli propone di organizzare piccoli spettacoli serali. Nel 1988 approda a Radio Deejay, grazie al fratello di Jovanotti che lo presenta a Claudio Cecchetto. I primi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 24 gennaio 2021)saràquesta sera a “Cheche fa” con Amadeus per festeggiare Vincenzo Mollica, in occasione del suo compleanno. Non solo festeggiamenti ma anche attesa per il Festival di Sanremo 2021., classe 1960, è nato a Catania e ha vissuto tra Riposto e Augusta, in Sicilia. La prima svolta arriva a quindici anni, quando inizia a lavorare nei villaggi turistici di Valtur, partendo da facchino sino a diventare animatore. Durante una serata nel villaggio turistico, prende di sua iniziativa il microfono e inizia a cantare Moonlight Serenade, riscuotendo successo. Così la direzione gli propone di organizzare piccoli spettacoli serali. Nel 1988 approda a Radio Deejay, grazie al fratello di Jovanotti che lo presenta a Claudio Cecchetto. I primi ...

