Ronaldo e Messi rifiutano proposta da 6 milioni di euro per promuovere il turismo in Arabia Saudita (Di domenica 24 gennaio 2021) Ronaldo e Messi hanno rifiutato una proposta da 6 milioni di euro l’anno per diventare testimonial della promozione turistica dell’Arabia Saudita. Lo scrive Tuttosport riprendendo il Daily Telegraph di ieri. Un’offerta non irrinunciabile, visto che corrisponde a poco più di due mesi di stipendio che CR7 percepisce dalla Juventus “però per fare semplicemente da testimonial, costituivano una proposta assolutamente allettante. proposta che, secondo quanto raccontava ieri il Daily Telegraph, CR7 ha ricevuto dal governo dell’Arabia Saudita per diventare il volto della campagna pubblicitaria ‘Visot Saudi’, volta a promuovere il turismo nel Paese del Golfo Persico”. Secondo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 24 gennaio 2021)hanno rifiutato unada 6dil’anno per diventare testimonial della promozione turistica dell’. Lo scrive Tuttosport riprendendo il Daily Telegraph di ieri. Un’offerta non irrinunciabile, visto che corrisponde a poco più di due mesi di stipendio che CR7 percepisce dalla Juventus “però per fare semplicemente da testimonial, costituivano unaassolutamente allettante.che, secondo quanto raccontava ieri il Daily Telegraph, CR7 ha ricevuto dal governo dell’per diventare il volto della campagna pubblicitaria ‘Visot Saudi’, volta ailnel Paese del Golfo Persico”. Secondo ...

