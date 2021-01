Roma, protesta dei baristi a Castel Sant’Angelo: cos’è successo (Di domenica 24 gennaio 2021) La crisi causata dalla pandemia, le restrizioni, i divieti, in un contesto di dilaganti difficoltà economiche e sociali, hanno spinto ristoratori e barman ad una forma di protesta in pieno centro a Roma.L’iniziativa a Castel San’Angelo è degli imprenditori dell’associazione Italian Hospitality Network. E così, un ecco cocktail senza ingredienti nello scenario irreale e reale al contempo. “Sono in cassa integrazione con un bimbo di soli sei mesi» spiega Daniele Arciello, barman da oltre vent’anni e protagonista insieme ai suoi shaker della performance di fronte Castel Sant’Angelo. Il Bar(rato), un locale che non esiste ma è allestito all’occorrenza, è il simbolo della protesta, «pacifica e rispettosa delle regole» come chiarisce il protagonista, condotta dagli imprenditori di bar e ... Leggi su italiasera (Di domenica 24 gennaio 2021) La crisi causata dalla pandemia, le restrizioni, i divieti, in un contesto di dilaganti difficoltà economiche e sociali, hanno spinto ristoratori e barman ad una forma diin pieno centro a.L’iniziativa aSan’Angelo è degli imprenditori dell’associazione Italian Hospitality Network. E così, un ecco cocktail senza ingredienti nello scenario irreale e reale al contempo. “Sono in cassa integrazione con un bimbo di soli sei mesi» spiega Daniele Arciello, barman da oltre vent’anni e protagonista insieme ai suoi shaker della performance di fronte. Il Bar(rato), un locale che non esiste ma è allestito all’occorrenza, è il simbolo della, «pacifica e rispettosa delle regole» come chiarisce il protagonista, condotta dagli imprenditori di bar e ...

italiaserait : Roma, protesta dei baristi a Castel Sant’Angelo: cos’è successo - jetbIackhowelI : RT @_balck__: @AzzolinaLucia Ma perché non parlate degli scioperi che vanno avanti a Roma da una settimana? Gli studenti non vogliono rient… - roma_paoletta : RT @frankiehinrgmc: • L comunica un Rt sbagliato • G la mette in zona rossa • L protesta • L corregge i dati • G la mette in zona arancione… - ilperiodo : Fitness: gli invisibili, la protesta del mondo del fitness che si terrà venerdì 29 gennaio in Piazza Montecitorio a… - _balck__ : @AzzolinaLucia Ma perché non parlate degli scioperi che vanno avanti a Roma da una settimana? Gli studenti non vogl… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma protesta Scuole occupate a Roma, il prefetto Piantedosi: «No a proteste fuori controllo, i ragazzi devono fare i tamponi» Il Messaggero Scuola, quasi un milione di studenti ritorna sui banchi

ROMA – Dopo settimane di didattica a distanza, proteste e occupazioni da parte dei ragazzi ragazzi che chiedevano di poter fare ritorno nelle loro classi, con il passaggio allar ...

Roma, protesta dei baristi a Castel Sant’Angelo: cos’è successo

La crisi causata dalla pandemia, le restrizioni, i divieti, in un contesto di dilaganti difficoltà economiche e sociali, hanno spinto ristoratori e barman ad una forma di protesta in pieno centro a Ro ...

ROMA – Dopo settimane di didattica a distanza, proteste e occupazioni da parte dei ragazzi ragazzi che chiedevano di poter fare ritorno nelle loro classi, con il passaggio allar ...La crisi causata dalla pandemia, le restrizioni, i divieti, in un contesto di dilaganti difficoltà economiche e sociali, hanno spinto ristoratori e barman ad una forma di protesta in pieno centro a Ro ...