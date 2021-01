Roma, movida e assembramenti nonostante il maltempo: i controlli della Polizia Locale (Di domenica 24 gennaio 2021) nonostante il maltempo in questo fine settimana la Polizia Locale, continuando con le verifiche sul rispetto delle misure a tutela della salute pubblica, ha riscontrato 30 irregolarità. Oltre 3mila sono stati i controlli eseguiti dalle pattuglie con verifiche sulle strade e nelle principali località maggiormente interessate da possibili assembramenti. Leggi anche: maltempo nella Capitale: esondato il torrente Lello Maddaleno (FOTO) Centro Storico, Trastevere, San Lorenzo, Parioli, e Rione Monti, sono alcune delle zone in cui , soprattutto nel tardo pomeriggio, si è registrato il maggior numero di interventi per assembramenti di persone che hanno reso necessario il temporaneo isolamento delle aree fino al ripristino delle condizioni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 24 gennaio 2021)ilin questo fine settimana la, continuando con le verifiche sul rispetto delle misure a tutelasalute pubblica, ha riscontrato 30 irregolarità. Oltre 3mila sono stati ieseguiti dalle pattuglie con verifiche sulle strade e nelle principali località maggiormente interessate da possibili. Leggi anche:nella Capitale: esondato il torrente Lello Maddaleno (FOTO) Centro Storico, Trastevere, San Lorenzo, Parioli, e Rione Monti, sono alcune delle zone in cui , soprattutto nel tardo pomeriggio, si è registrato il maggior numero di interventi perdi persone che hanno reso necessario il temporaneo isolamento delle aree fino al ripristino delle condizioni ...

CorriereCitta : Roma, movida e assembramenti nonostante il maltempo: i controlli della Polizia Locale - DODO_from_roma : RT @ricpuglisi: Ma te la immagini Oriana Fallaci a fare coraggiose FOTO della movida? #Lombardia - vivere_sardegna : Cagliari, movida a numero chiuso alla Marina e meno tavoli: “Truzzu, vogliamo via Roma pedonale” - elo_roma : RT @ricpuglisi: Perché non mettiamo in zona rossa tutta l'Italia fino al 2024? Al TG1 ORA: 'ULTERIORE STRETTA ALLA MOVIDA' - fradelucchi : RT @MatteoMusacci: La movida del martedì sera a Roma, Palazzo Madama - e i pubblici esercizi chiusi #crisigoverno -