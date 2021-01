Roma, inseguito dai carabinieri a bordo di un'auto rubata: arrestato romano 42enne (Di domenica 24 gennaio 2021) I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un 42enne Romano, già conosciuto alle forze dell'ordine, con l'accusa di rapina . I militari lo hanno ... Leggi su leggo (Di domenica 24 gennaio 2021) Idel Nucleo Radiomobile dihanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria unno, già conosciuto alle forze dell'ordine, con l'accusa di rapina . I militari lo hanno ...

marcellocorbo : Sarri prese una squadra arrivata quinta in classifica, senza CL da due anni nonostante mezzo Real in squadra e con… - starsareblind__ : ogni volta che vedo stiles penso ad una mia amica che ha inseguito dylan o’brien per roma -