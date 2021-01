Roma | domenica ecologica | i dati parziali dei controlli della Polizia Locale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 24 gennaio 2021) È oggi, 24 gennaio, la secondaverde dell’anno. Un provvedimento green attuato per sensibilizzare i cittadini sul temamobilità sostenibile e per ridurre l’inquinamento atmosferico. Leggi anche:, maltempo e saldi: i commercianti perdono ancora In ottemperanza a quanto previsto dall’OrdinanzaSindaca diCapitale n. 9 del 22 gennaio 2021, ladiCapitale ha predisposto i consueti servizi di vigilanza: nel corsomattinata, nella fascia oraria dalle 7.30 alle 12.30, nonostante l’ondata di maltempo che si sta abbattendo sulla Capitale in queste ore, sono state circa 400 le verifiche eseguite e 14 le violazioni rilevate. I ...