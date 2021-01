Roberta Siragusa morta, l'avvocato del fidanzato: "Non ha confessato" (Di domenica 24 gennaio 2021) “Il mio assistito non ha confessato, né ai carabinieri né al Pm. Non c’è al momento alcun provvedimento nei suoi confronti, perché io avrei dovuto saperlo”. Lo ha detto all’agenzia di stampa Ansa l’avvocato Giuseppe Di Cesare, che insieme ad Angela Maria Barillaro difende Pietro Morreale, il giovane di 19 anni che ha fatto ritrovare il cadavere della fidanzata Roberta Siragusa, di 17 anni. Diversi testimoni vengono sentiti dai carabinieri e dal pm Giacomo Barbara che indagano sulla morte di Roberta, il cui corpo è stato ritrovato proprio stamattina in un dirupo nei pressi di Caccamo, un comune in provincia di Palermo. Il fidanzato si è presentato stamattina alla caserma dei carabinieri del paese in compagnia del padre e di un avvocato. Mentre il ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 24 gennaio 2021) “Il mio assistito non ha, né ai carabinieri né al Pm. Non c’è al momento alcun provvedimento nei suoi confronti, perché io avrei dovuto saperlo”. Lo ha detto all’agenzia di stampa Ansa l’Giuseppe Di Cesare, che insieme ad Angela Maria Barillaro difende Pietro Morreale, il giovane di 19 anni che ha fatto ritrovare il cadavere della fidanzata, di 17 anni. Diversi testimoni vengono sentiti dai carabinieri e dal pm Giacomo Barbara che indagano sulla morte di, il cui corpo è stato ritrovato proprio stamattina in un dirupo nei pressi di Caccamo, un comune in provincia di Palermo. Ilsi è presentato stamattina alla caserma dei carabinieri del paese in compagnia del padre e di un. Mentre il ...

