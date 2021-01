Ritardo nei vaccini, come cambia il piano. Sileri: per over 80 slitta di 4 settimane (Di domenica 24 gennaio 2021) Il governo al lavoro per correggere il piano presentato da Speranza il 2 dicembre: entro fine marzo meno di 15 milioni di dosi contro i 28 milioni delle previsioni iniziali. Nei primi tre mesi 2021 saranno vaccinati solo 7 milioni di italiani: tutti gli operatori sanitari e sociosanitari, ospiti e personale delle Rsa, over 80 e pazienti fragili, oncologici, cardiologici e ematologici Leggi su ilsole24ore (Di domenica 24 gennaio 2021) Il gno al lavoro per correggere ilpresentato da Speranza il 2 dicembre: entro fine marzo meno di 15 milioni di dosi contro i 28 milioni delle previsioni iniziali. Nei primi tre mesi 2021 saranno vaccinati solo 7 milioni di italiani: tutti gli operatori sanitari e sociosanitari, ospiti e personale delle Rsa,80 e pazienti fragili, oncologici, cardiologici e ematologici

StefanoPutinati : @ngiocoli @aspide_l @threadreaderapp Per garantire la seconda dose nei tempi indicati dagli studi clinici (21 + 7 g… - aspide_l : Ad esempio : qui regime dei volumi, dei tempi delle consegne e disciplina dei ritardi. Se ne deduce che nei limiti… - aspide_l : Nei contratti il corretto adempimento riguarda la consegna delle quantità nel trimestre (non necessariamente second… - andrea_sax79 : @matteosalvinimi Non è vero e lei lo sa! Tutti i governi europei sono in ritardo nei piani vaccinali perché le azie… - gianlucapizzic2 : @FQLive @fattoquotidiano Sileri, 28 giorni di ritardo nei vaccini ad una media giornaliera benevola di 300 morti al… -