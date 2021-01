Ritardo di 2 mesi per i vaccini: Sileri spiega quanto ci costa il taglio delle dosi (Di domenica 24 gennaio 2021) I ritardi delle consegne dei vaccini fanno slittare l’immunizzazione. Per gli over 80 si tratterà di 4 settimane di Ritardo rispetto alla tabella di marcia, per le altre categorie si tratterà di 6-8 settimane: ad affermarlo è il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri intervenendo durante la trasmissione Domenica In su Rai Uno. “Le riduzioni di dosi comunicate da Pfizer e da Astrazeneca faranno slittare di circa quattro settimane i tempi previsti per la vaccinazione degli over 80 e di circa 6-8 settimane per il resto della popolazione” ha detto Sileri, aggiungendo: “Da domani le dosi a disposizione saranno utilizzate anzitutto per effettuare il richiamo nei tempi previsti a coloro che hanno già ricevuto la prima somministrazione, cioè soprattutto per gli operatori ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 24 gennaio 2021) I ritardiconsegne deifanno slittare l’immunizzazione. Per gli over 80 si tratterà di 4 settimane dirispetto alla tabella di marcia, per le altre categorie si tratterà di 6-8 settimane: ad affermarlo è il viceministro della Salute Pierpaolointervenendo durante la trasmissione Domenica In su Rai Uno. “Le riduzioni dicomunicate da Pfizer e da Astrazeneca faranno slittare di circa quattro settimane i tempi previsti per la vaccinazione degli over 80 e di circa 6-8 settimane per il resto della popolazione” ha detto, aggiungendo: “Da domani lea disposizione saranno utilizzate anzitutto per effettuare il richiamo nei tempi previsti a coloro che hanno già ricevuto la prima somministrazione, cioè soprattutto per gli operatori ...

Durante i mesi del lockdown, infatti ... L'Italia si trova ancora in una posizione di grave ritardo rispetto alla media europea per tutti gli indicatori analizzati, differenza che risulta ...

