Riforma dell’immigrazione negli USA: le priorità di Biden (Di domenica 24 gennaio 2021) Uno dei primi aspetti su cui Biden intende lavorare è la Riforma dell’immigrazione negli USA, come riportato dalla Reuters. L’obiettivo è quello di superare l’approccio intransigente sull’immigrazione dell’amministrazione Trump. Qual è il piano per la Riforma dell’immigrazione negli USA? In una telefonata di venerdì scorso con il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador, Biden ha Leggi su periodicodaily (Di domenica 24 gennaio 2021) Uno dei primi aspetti su cuiintende lavorare è laUSA, come riportato dalla Reuters. L’obiettivo è quello di superare l’approccio intransigente sull’immigrazione dell’amministrazione Trump. Qual è il piano per laUSA? In una telefonata di venerdì scorso con il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador,ha

MoliPietro : Riforma dell’immigrazione negli USA: le priorità di Biden - CathVoicesITA : Nell’ultima pubblicazione @USCCB per #politici e uomini di buona volontà si affrontano varie preoccupazioni, spiega… - lacittanews : Gli ispanici erano rimasti delusi dall’ex presidente statunitense Barack Obama. Oggi confidano nel neoeletto presid… - RobertHolzer : RT @annaguaita: ??????Biden lanciatissimo: questa sarebbe una riforma dell'immigrazione 'da adulti', giusta per riparare la situazione nel Pae… - annaguaita : ??????Biden lanciatissimo: questa sarebbe una riforma dell'immigrazione 'da adulti', giusta per riparare la situazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Riforma dell’immigrazione Sanità , Paglia: "Una riforma per garantire continuum assistenziale anziano" Yahoo Notizie