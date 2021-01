Ricoveri quasi dimezzati Il coronavirus fa male al cuore (Di domenica 24 gennaio 2021) La grande paura di contrarre il Covid-19 ha tenuto lontano dagli ospedali gli infartuati: mortalità triplicata. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 24 gennaio 2021) La grande paura di contrarre il Covid-19 ha tenuto lontano dagli ospedali gli infartuati: mortalità triplicata.

webecodibergamo : Il Covid fa male al cuore - MasterblogBo : Coronavirus: su 24.676 tamponi,1.310 nuovi positivi. Oltre 1.700 i guariti, giù i casi attivi (-479) e i ricoveri Q… - BrilloNic : RT @Ussignur_: Raoult ha curato in ambulatorio con HCQ oltre 10000 pazienti, solo per lo 0.2% non è stato sufficiente ed è servita la terap… - komba_vany : RT @valy_s: #Covid19 Il #Veneto è in costante DIMINUZIONE da 20 giorni Quasi -1.000 ricoveri in meno e Rt 0,81 In #ZonaArancione da 2 sett.… - Ansa_Piemonte : Covid: in Piemonte 931 nuovi positivi, stabili i ricoveri. Altri 26 decessi, in isolamento quasi 11mila piemontesi… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricoveri quasi Ricoveri quasi dimezzati Il coronavirus fa male al cuore L'Eco di Bergamo Ricoverato nel reparto Covid, studia l'architettura dell'ospedale e invita le figlie su una scala esterna per salutarle

PORDENONE - La solitudine del Covid è una lama affilata che lascia ferite profonde in chi la vive. Famiglie separate, affetti divisi, amicizie spente da un virus che impedisce ...

Covid nel modenese, il 23 gennaio quasi 200 casi. Focolaio alla polizia locale di Vignola

Diversi contagi tra gli agenti della polizia locale dell’Unione Terre di Castelli. In particolare è stato colpito il comando di Vignola. Da subito è stato a coinvolto il Dipartimento di sanità ...

PORDENONE - La solitudine del Covid è una lama affilata che lascia ferite profonde in chi la vive. Famiglie separate, affetti divisi, amicizie spente da un virus che impedisce ...Diversi contagi tra gli agenti della polizia locale dell’Unione Terre di Castelli. In particolare è stato colpito il comando di Vignola. Da subito è stato a coinvolto il Dipartimento di sanità ...