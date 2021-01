Ricoverato d’urgenza per Covid, il suo cane segue l’ambulanza e lo aspetta per giorni fuori dall’ospedale (Di domenica 24 gennaio 2021) Ha trascorso giorni interi immobile fuori dall’ospedale dove era Ricoverato il suo padrone malato di Covid. Arriva dalla Turchia l’ennesima riprova che il cane è sempre il migliore amico dell’uomo. Protagonista di questa storia è Boncuk, che in turco significa perlina, una cagnolona dal pelo bianco candido che ha seguito l’ambulanza che ha trasportato il suo proprietario all’ospedale nella città di Trebisonda sul Mar Nero il 14 gennaio. Giorno dopo giorno, dal mattino fino al calare della notte, si è poi piazzata davanti alla porta della struttura, come riferisce l’agenzia di stampa Dha, citata dal Guardian, fino a quando il suo padrone è stato dimesso dall’ospedale ed è tornato a casa con lei. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) Ha trascorsointeri immobiledove erail suo padrone malato di. Arriva dalla Turchia l’ennesima riprova che ilè sempre il migliore amico dell’uomo. Protagonista di questa storia è Boncuk, che in turco significa perlina, una cagnolona dal pelo bianco candido che ha seguitoche ha trasportato il suo proprietario all’ospedale nella città di Trebisonda sul Mar Nero il 14 gennaio. Giorno dopo giorno, dal mattino fino al calare della notte, si è poi piazzata davanti alla porta della struttura, come riferisce l’agenzia di stampa Dha, citata dal Guardian, fino a quando il suo padrone è stato dimessoed è tornato a casa con lei. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

