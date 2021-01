Riaprono le scuole, torna la paura contagi. Acquaroli: 'Bus potenziati, ma facciamo attenzione il virus gira ancora molto' (Di domenica 24 gennaio 2021) ANCONA - Domani, 25 gennaio 2021, è il giorno della riapertura delle scuole superiori nelle Marche , anche se la presenza sarà dimezzata. Un giorno atteso, ma anche di paura per dover fare i conti con ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 24 gennaio 2021) ANCONA - Domani, 25 gennaio 2021, è il giorno della riapertura dellesuperiori nelle Marche , anche se la presenza sarà dimezzata. Un giorno atteso, ma anche diper dover fare i conti con ...

zazoomblog : Riaprono le scuole torna la paura contagi. Acquaroli: Bus potenziati ma facciamo attenzione il virus gira ancora mo… - AndreaStair : @diabolicus23 Può essere.. speriamo!! Ma domani riaprono scuole superiori in mezza Italia.. - NandoBocchetti : i tar riaprono scuole, ma i dirigenti scolastici fanno di testa loro grazie all'autonomia di cui godono. paese ridicolo. #24gennaio #scuole - ilpost : Dove riaprono le scuole lunedì - tiziueb : E domani riaprono le scuole superiori in Umbria. Senza aver fatto screening prima, in quanto facoltativo, e con un… -