“Revolution” è il nuovo album del rapper romano Akes

Leggi su romadailynews

(Di domenica 24 gennaio 2021) “” è il titolo deldell’artista, disponibile da giovedì 21 gennaio in tutte le piattaforme digitali. Nove tracce con le produzioni di Dr. Wesh, Alessandro Gemelli, Cirielli e Reizon che spaziano dall’electro all’EDM, dal pop alla fidget house. Per descrivere questoe l’artista è necessario fare un passo indietro e almeno due in avanti. Indietro perché la matrice cheha sviluppato finora nei suoi primi trepuò essere ascrivibile al macro settore urban rap, come molte produzioni contemporanee. Avanti perché con “” mette in atto una vera e propria rivoluzione artistica, estetica e culturale rispetto ai modelli del mondo Hip-Hop e a quanto maturato in questi anni. Il disco è un ...