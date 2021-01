Resident Evil Village a caccia di indizi su Lady Dimitrescu! Tante scoperte nella demo per PS5 (Di domenica 24 gennaio 2021) Durante questa settimana, Capcom ha sorpreso tutti i fan di Resident Evil, annunciando una speciale demo giocabile per Resident Evil Village, resa disponibile pochi minuti dopo. La demo è stata in grado di offrirci un rapido sguardo al mondo di gioco e alla lore che circonderà l'ottavo capitolo della saga horror, ma è riuscita anche in un'altra impresa: farci innamorare di Lady Dimitrescu, una delle villain principali del gioco. La donna, un essere incredibilmente alto e dall'aspetto vampiresco ha catturato le attenzioni di molti giocatori e ci sono già persone che la amano alla follia, forse anche merito del suo design ammaliante, un mix di grazia e potere. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 24 gennaio 2021) Durante questa settimana, Capcom ha sorpreso tutti i fan di, annunciando una specialegiocabile per, resa disponibile pochi minuti dopo. Laè stata in grado di offrirci un rapido sguardo al mondo di gioco e alla lore che circonderà l'ottavo capitolo della saga horror, ma è riuscita anche in un'altra impresa: farci innamorare diDimitrescu, una delle villain principali del gioco. La donna, un essere incredibilmente alto e dall'aspetto vampiresco ha catturato le attenzioni di molti giocatori e ci sono già persone che la amano alla follia, forse anche merito del suo design ammaliante, un mix di grazia e potere. Leggi altro...

