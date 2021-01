Regno Unito, viola le norme anti-Covid per andare a casa della fidanzata: la polizia lo trova nascosto nella doccia e lo arresta (Di domenica 24 gennaio 2021) viola norme anti-Covid e va dalla fidanzata: la polizia lo arresta nella doccia Un ragazzo ha violato le norme anti-Covid per andare a casa della sua fidanzata, ma è stato arrestato dalla polizia, che lo ha trovato nascosto nella doccia. È quanto accaduto all’inizio di gennaio nell’Isola di Man, nel Regno Unito, dove attualmente vige un lockdown a causa dell’epidemia di Covid che vieta alle persone di uscire di casa senza un valido ... Leggi su tpi (Di domenica 24 gennaio 2021)e va dalla: laloUn ragazzo hato lepersua, ma è statoto dalla, che lo hato. È quanto accaduto all’inizio di gennaio nell’Isola di Man, nel, dove attualmente vige un lockdown a causa dell’epidemia diche vieta alle persone di uscire disenza un valido ...

Ultime Notizie dalla rete : Regno Unito Covid: altri 1.348 morti e 33.500 nuovi contagi in Gb ANSA Nuova Europa Gran Bretagna primo Paese per rapporto decessi-popolazione. Esperto: “Vaccinati potrebbero comunque trasmettere il Covid”

È la Gran Bretagna il Paese al mondo con il rapporto più alto tra vittime del Covid per 100mila abitanti. Un triste primato che emerge dall’analisi dei dati forniti dalla John Hopkins University e che ...

Mantovani: "Sui vaccini non facciamo l'errore del Regno Unito e ritardare la seconda dose"

Il direttore scientifico dell`Istituto Humanitas di Milano: "I vaccini bastati sul mRNA, come Pfizer-Biontech o Moderna, sono stati progettati per essere somministrati in due dosi a distanza di venti ...

