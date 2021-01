Reddito di cittadinanza ai migranti del centro di accoglienza: la scoperta dei carabinieri di Potenza (Di domenica 24 gennaio 2021) Ricordate la balla dei 5 Stelle e del Pd sugli immigrati che non potevano ottenere il Reddito di cittadinanza? Ogni giorno la cronaca li sconfessa, ma si guardano bene dal commentare. Anzi, su questi percettori indebiti, cala una cappa di silenzio omertoso. Anche stamattina, arriva una nuova ondata di denunce. Stavolta dalla Basilicata. I carabinieri del comando provinciale di Potenza hanno scoperto 5 immigrati extracomunitari che hanno percepito il Reddito di cittadinanza senza avere i requisiti previsti dalla legge. Gli uomini dell’Arma hanno infatti effettuato delle verifiche incrociate. A quel punto, hanno scoperto le violazioni in cinque casi. In particolare, due immigrati vivevano a San Fele e tre abitavano a Ruoti. Reddito di cittadinanza col ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 24 gennaio 2021) Ricordate la balla dei 5 Stelle e del Pd sugli immigrati che non potevano ottenere ildi? Ogni giorno la cronaca li sconfessa, ma si guardano bene dal commentare. Anzi, su questi percettori indebiti, cala una cappa di silenzio omertoso. Anche stamattina, arriva una nuova ondata di denunce. Stavolta dalla Basilicata. Idel comando provinciale dihanno scoperto 5 immigrati extracomunitari che hanno percepito ildisenza avere i requisiti previsti dalla legge. Gli uomini dell’Arma hanno infatti effettuato delle verifiche incrociate. A quel punto, hanno scoperto le violazioni in cinque casi. In particolare, due immigrati vivevano a San Fele e tre abitavano a Ruoti.dicol ...

