Rapina in Posta: arrestato l’uomo che ha tentato il colpo (Di domenica 24 gennaio 2021) Un uomo ha tentato di fare una Rapina in Posta, ma si è dimostrato troppo indeciso e di conseguenza ha fallito il colpo. I fatti sono accaduti venerdì pomeriggio all’ufficio Postale presente nel Piazzale Giulio Douhet, proprio di fronte alla fermata della metro Laurentina. Il protagonista è stato un uomo di 44 anni, con precedenti, che ha tentato in modo goffo di compiere una Rapina presso la Posta. Rapina in Posta: i dettagli della vicenda Nel pomeriggio di venerdì, un uomo ha tentato una Rapina presso le Poste in maniera molto goffa ed è stato arrestato. Il colpevole è un uomo di 44 anni, già noto alle Forze dell’Ordine proprio per essere stato accusato ... Leggi su romanotizie24 (Di domenica 24 gennaio 2021) Un uomo hadi fare unain, ma si è dimostrato troppo indeciso e di conseguenza ha fallito il. I fatti sono accaduti venerdì pomeriggio all’ufficiole presente nel Piazzale Giulio Douhet, proprio di fronte alla fermata della metro Laurentina. Il protagonista è stato un uomo di 44 anni, con precedenti, che hain modo goffo di compiere unapresso lain: i dettagli della vicenda Nel pomeriggio di venerdì, un uomo haunapresso le Poste in maniera molto goffa ed è stato. Il colpevole è un uomo di 44 anni, già noto alle Forze dell’Ordine proprio per essere stato accusato ...

