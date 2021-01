Quanto sono belle le donne della politica italiana? (Di domenica 24 gennaio 2021) Ma la domanda vera è: come fanno ad esser così belle? Le donne della politica italiana si avvalgono di medicina estetica o chirurgia estetica per migliorare il loro look? Come sapete da sempre seguo le sfilate da Milano Moda Donna, al Pitti a Firenze così come gli eventi di Altaroma. E mille volte ho avuto modo di vedere nel parterre, tra star della TV e del jet set, numerose donne della politica. Al momento però le guardo con occhi diversi… e mi faccio mille domande alle quali voglio dare risposta. Ma come fanno ad esser così belle le donne della politica italiana? Sarà che è passato qualche anno anche per me, e sarà che tra tante bellissime modelle ... Leggi su formiche (Di domenica 24 gennaio 2021) Ma la domanda vera è: come fanno ad esser così? Lesi avvalgono di medicina estetica o chirurgia estetica per migliorare il loro look? Come sapete da sempre seguo le sfilate da Milano Moda Donna, al Pitti a Firenze così come gli eventi di Altaroma. E mille volte ho avuto modo di vedere nel parterre, tra starTV e del jet set, numerose. Al momento però le guardo con occhi diversi… e mi faccio mille domande alle quali voglio dare risposta. Ma come fanno ad esser cosìle? Sarà che è passato qualche anno anche per me, e sarà che tra tante bellissime modelle ...

borghi_claudio : Sono capitato su #quartarepubblica e vedo che la Cina ha venduto mascherine per 40 miliardi di euro. Supponiamo (su… - RaiNews : I soccorritori sono riusciti a salvare il primo dei 22 minatori intrappolati sottoterra da due settimane nella Cina… - AlbertoBagnai : Ovviamente non ci sono soluzioni. Quanto più gli oppressi si rifiuteranno di finanziare la propaganda degli oppress… - Loveisl29659016 : RT @martieaka: Quanto è cute quando dice 'Eddai'???? Io sono sempre più innamorata #martinamiliddi #amici20 #amici2020 - Cavallo49887059 : RT @COPPIA_MN_OK: ???? fellatio . Amalo bellezza ... che per quanto padroneggi il mondo , mi annullo in un secondo e sono nelle tue mani: Zit… -

Ultime Notizie dalla rete : Quanto sono Quanto sono inquinate le acque italiane? Wired Italia Buon compleanno Michelle Hunziker, noi festeggiamo i tuoi anni così: ricordando quanto sei speciale

Il 24 gennaio Michelle Hunziker compie gli anni: non dovremmo dire quanti, ma invece ve lo spifferiamo (44) perché la bella svizzera tedesca, italiana d'adozione, non li dimostra affatto. Ergo, svento ...

Lombardia oggi in zona arancione: negozi, bar e scuole aperti. Cosa si può fare?

I negozi sono tutti aperti, ma nei ristoranti è consentito solo l’asporto. Coprifuoco in vigore dalle 22 alle 5. Seconde case, parrucchieri e centri estetici: ecco tutte le regole per commercio e spos ...

Il 24 gennaio Michelle Hunziker compie gli anni: non dovremmo dire quanti, ma invece ve lo spifferiamo (44) perché la bella svizzera tedesca, italiana d'adozione, non li dimostra affatto. Ergo, svento ...I negozi sono tutti aperti, ma nei ristoranti è consentito solo l’asporto. Coprifuoco in vigore dalle 22 alle 5. Seconde case, parrucchieri e centri estetici: ecco tutte le regole per commercio e spos ...