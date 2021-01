Purgatorio | fantasia o verità

(Di domenica 24 gennaio 2021) MILLENNIUMNEWS.IT - Lemai dette Il nostro viaggio, la nostra indagine in luoghi che ci parlino del mistero della vita e della morte prosegue, alla L'articolo proviene da MILLENNIUMNEWS.IT.

HashaClaire : @tonyumusume Il Purgatorio sarebbe già un piacevole passo avanti, perché ora come ora, circondati come siamo da que… -

Ultime Notizie dalla rete : Purgatorio fantasia

Il Giornale della Musica

A settecento anni dalla morte del poeta celebriamo anche noi l'anno dantesco con i videogame che prendono spunto dalla Divina Commedia e che, più in generale, ci accompagnano in un viaggio infernale ...Lo scultoreo ex presepe di sabbia a Igea Marina diventa così la rappresentazione del “quarto cantico” con le immagini di Dante e Beatrice e altre allegoriche situazioni ...