Puntata Un Posto al Sole di martedì 26 gennaio 2021, è finita tra Michele e Silvia? (Di domenica 24 gennaio 2021) La situazione tra Michele e Silvia potrebbe compromettersi seriamente e, dunque, creare non pochi problemi nel matrimonio. Anzi, durante la Puntata di Un Posto al Sole di martedì 26 gennaio 2021, emerge il fatto che la loro vita di coppia potrebbe finire da un momento all’altro. Ma per saperne di più, bisognerà seguire le nostre dettagliate anticipazioni. Trama Un Posto al Sole, Silvia ottimista per il futuro della radio Nella scorsa Puntata di Un Posto al Sole abbiamo assistito all’aggressione che hanno subito Silvia e Michele, la quale potrebbe comportare una crisi di coppia. Ma nella nuova ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 24 gennaio 2021) La situazione trapotrebbe compromettersi seriamente e, dunque, creare non pochi problemi nel matrimonio. Anzi, durante ladi Unaldi26, emerge il fatto che la loro vita di coppia potrebbe finire da un momento all’altro. Ma per saperne di più, bisognerà seguire le nostre dettagliate anticipazioni. Trama Unalottimista per il futuro della radio Nella scorsadi Unalabbiamo assistito all’aggressione che hanno subito, la quale potrebbe comportare una crisi di coppia. Ma nella nuova ...

TopZorzi : Fan di #dayane al posto di tirare fuori cose passate riconoscete le cattiverie che lei ha detto in un contesto SERI… - GiulyAngelini92 : RT @mynamesaurora: Se Francesco la mette in puntata, al posto della colletta per gli aerei, facciamo le collette per le camicie da regalarg… - aurora26010 : RT @mynamesaurora: Se Francesco la mette in puntata, al posto della colletta per gli aerei, facciamo le collette per le camicie da regalarg… - MAPARLIAMODITOM : RT @mynamesaurora: Se Francesco la mette in puntata, al posto della colletta per gli aerei, facciamo le collette per le camicie da regalarg… - mynamesaurora : Se Francesco la mette in puntata, al posto della colletta per gli aerei, facciamo le collette per le camicie da reg… -