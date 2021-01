Probabili formazioni Roma-Hellas Verona: ventesima giornata Serie A (Di domenica 24 gennaio 2021) Le Probabili formazioni di Roma-Hellas Verona, match della ventesima giornata di Serie A 2020/2021. Entra nel vivo la prima giornata del girone di ritorno con i giallorossi che si presentano all’appuntamento con le scorie della polemica su Dzeko ma anche con la vittoria sullo Spezia per 4-3 in extremis. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go. Roma – Difficile ricomporre la frattura tra Fonseca e Dzeko. Spazio quindi a Borja Mayoral con Mkhitaryan e Pedro a caccia della convocazione. Non sarà toccato però Pellegrini, migliore in campo contro gli uomini di Italiano. Hellas Verona – Out Miguel Veloso, Favilli, Benassi e Vieira. Dawidowicz ... Leggi su sportface (Di domenica 24 gennaio 2021) Ledi, match delladiA 2020/2021. Entra nel vivo la primadel girone di ritorno con i giallorossi che si presentano all’appuntamento con le scorie della polemica su Dzeko ma anche con la vittoria sullo Spezia per 4-3 in extremis. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go.– Difficile ricomporre la frattura tra Fonseca e Dzeko. Spazio quindi a Borja Mayoral con Mkhitaryan e Pedro a caccia della convocazione. Non sarà toccato però Pellegrini, migliore in campo contro gli uomini di Italiano.– Out Miguel Veloso, Favilli, Benassi e Vieira. Dawidowicz ...

blab_live : #SerieA, #ParmaSamp @1913parmacalcio @sampdoria ducali a caccia di punti salvezza. Probabili formazioni,… - zazoomblog : Juventus-Spal: probabili formazioni e in tv - #Juventus-Spal: #probabili #formazioni - MoliPietro : Juventus-Spal: probabili formazioni e in tv - blab_live : #LaLiga, #AtletiValencia @Atleti @valenciacf fuga in atto per i Colchoneros. Probabili formazioni, #pronostico e v… - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Verona-Napoli, le probabili formazioni secondo -