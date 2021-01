Principato di Monaco, Antonio Salvatore: lo chef italiano premiato dalla Michelin (Di domenica 24 gennaio 2021) dalla Basilicata fino a Montecarlo, nel Principato di Monaco, dopo 15 anni di esperienze internazionali e competenze acquisite in ristoranti italiani, spagnoli, inglesi e russi di alto livello. Antonio Salvatore ha conquistato la sua prima stella Michelin a Parigi il 18 gennaio scorso, quando è stata presentata la guida francese. Oggi è lo chef del ristorante La Table del Rampoldi di Monaco, una delle più famose tavole monegasche, conosciuta fin dal 1946. Antonio Salvatore ha iniziato il suo viaggio culinario nella sua Basilicata d’origine: nato nel borgo medievale di Guardia Perticara, ha frequentato l’Istituto Alberghiero di Potenza. Attratto dalla cucina fin da piccolo, ha unito studi ed esperienza ... Leggi su ildenaro (Di domenica 24 gennaio 2021)Basilicata fino a Montecarlo, neldi, dopo 15 anni di esperienze internazionali e competenze acquisite in ristoranti italiani, spagnoli, inglesi e russi di alto livello.ha conquistato la sua prima stellaa Parigi il 18 gennaio scorso, quando è stata presentata la guida francese. Oggi è lodel ristorante La Table del Rampoldi di, una delle più famose tavole monegasche, conosciuta fin dal 1946.ha iniziato il suo viaggio culinario nella sua Basilicata d’origine: nato nel borgo medievale di Guardia Perticara, ha frequentato l’Istituto Alberghiero di Potenza. Attrattocucina fin da piccolo, ha unito studi ed esperienza ...

