Primavera, Genoa ok all'ultimo respiro: 2 - 1 alla Fiorentina al 95° (Di domenica 24 gennaio 2021) GENOVA - Riprende alla grande il campionato del Genoa Primavera , che supera 2 - 1 la Fiorentina in pieno recupero. Nel primo tempo i viola falliscono un rigore con Fiorini , poi è Dumbravanu a ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 24 gennaio 2021) GENOVA - Riprendegrande il campionato del, che supera 2 - 1 lain pieno recupero. Nel primo tempo i viola falliscono un rigore con Fiorini , poi è Dumbravanu a ...

MondoPrimavera : ??Non basta un buon #Agostinelli ai viola per uscire da Genova con i punti?? #Pagelle #Fiorentina #Primavera1 - sportli26181512 : #Primavera, Genoa ok all'ultimo respiro: 2-1 alla Fiorentina al 95°: Un gol allo scadere di Cenci regala la vittori… - Zcfnews : Primavera 1, Genoa-Fiorentina 2-1 - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Genoa Primavera: vittoria in piena 'Zona Cesarini' contro la Fiorentina - charliemchouse : Genoa Primavera: vittoria in piena 'Zona Cesarini' contro la Fiorentina -