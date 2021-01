Prima gioia del 2021 per Teo Caporaso: campione assoluto nella 50km di marcia (Di domenica 24 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il 2021 si apre nel migliore dei modi per Teodorico Caporaso. L’atleta sannita si è infatti laureato campione Italiano assoluto 2021 nella 50km di marcia. Il racconto della competizione, tenutasi nella Capitale, è affidato alla pagina facebook dello stesso Caporaso. “La Prima 50 km della stagione agonistica nazionale post-pandemica ha del surreale. nella tempesta di vento del Porto Turistico di Roma, è presto chiaro che non si tratti di una giornata favorevole all’aspetto cronometrico… Bisogna, quindi, riadattarsi alla situazione contingente e “rileggere” la gara in termini di gestione, al fine di ottimizzare la resa in una distanza che già di ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 24 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ilsi apre nel migliore dei modi per Teodorico. L’atleta sannita si è infatti laureatoItalianodi. Il racconto della competizione, tenutasiCapitale, è affidato alla pagina facebook dello stesso. “La50 km della stagione agonistica nazionale post-pandemica ha del surreale.tempesta di vento del Porto Turistico di Roma, è presto chiaro che non si tratti di una giornata favorevole all’aspetto cronometrico… Bisogna, quindi, riadattarsi alla situazione contingente e “rileggere” la gara in termini di gestione, al fine di ottimizzare la resa in una distanza che già di ...

