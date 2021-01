(Di domenica 24 gennaio 2021) L'intervento è avvenuto dopo che gli agenti avevano visto accedere alla palazzina una cittadina cinese già denunciata la scorsa estate per la stessa attività e, in teoria, estranea all'appartamento

FirenzePost : Prato: scoperta bisca clandestina gestita da cinesi, 20 denunciati - Agimegitalia : #Gioco d’#azzardo: scoperta a Prato #bisca clandestina gestita da coppia di cittadini #cinesi. Denunciate 20 person… - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Bisca clandestina scoperta dalla Municipale: ai tavoli 20 giocatori, molti senza masch… - Provincia_Prato : Una vera e propria strada realizzata con scarti e #rifiuti e una #discarica di materiale misto abbandonato in manie… - IlTirrenoPrato : La scoperta della polizia provinciale a Sofignano. Appello del presidente della Provincia: 'Per segnalare lo scempi… -

Ultime Notizie dalla rete : Prato scoperta

LA NAZIONE

L’intervento è avvenuto dopo che gli agenti avevano visto accedere alla palazzina una cittadina cinese già denunciata la scorsa estate per la stessa attività e, in teoria, estranea ...Irruzione in un garage di via Tazzoli. Molti avventori erano senza mascherina. Sequestrati 6.100 euro in contanti ...