Prada Cup, perché New Zealand aiuta Ineos e American Magic? Tra sviluppo e barche riparate, Luna Rossa è sola (Di domenica 24 gennaio 2021) Il clima si fa sempre più infuocato ad Auckland (Nuova Zelanda), dove si sta disputando la Prada Cup. Luna Rossa, Ineos Uk e American Magic si stanno dando battaglia nel Golfo di Hauraki, l’obiettivo è ovviamente quello di imporsi per potersi garantire la possibilità di sfidare Team New Zealand per la conquista della America’s Cup, il trofeo sportivo più antico al mondo. La sfida si è già incendiata nel corso del round robin, vinto dai britannici che si sono così assicurati la qualificazione diretta alla Finale della Prada Cup e ora attendono la vincente del confronto tra gli italiani e gli statunitensi. In tutto questo Team New Zealand dovrebbe essere soltanto uno spettatore non attivo, interessato soltanto a guardare le regate da ... Leggi su oasport (Di domenica 24 gennaio 2021) Il clima si fa sempre più infuocato ad Auckland (Nuova Zelanda), dove si sta disputando laCup.Uk esi stanno dando battaglia nel Golfo di Hauraki, l’obiettivo è ovviamente quello di imporsi per potersi garantire la possibilità di sfidare Team Newper la conquista della America’s Cup, il trofeo sportivo più antico al mondo. La sfida si è già incendiata nel corso del round robin, vinto dai britannici che si sono così assicurati la qualificazione diretta alla Finale dellaCup e ora attendono la vincente del confronto tra gli italiani e gli statunitensi. In tutto questo Team Newdovrebbe essere soltanto uno spettatore non attivo, interessato soltanto a guardare le regate da ...

Daniele_Manca : Coppa America, come può cambiare marcia Luna Rossa per vincere la Prada Cup, Nulla è ancora perduto, ma la strada d… - Eurosport_IT : Dopo aver ricevuto il warning ufficiale, Ineos UK rischia grosso ????? #PRADACup | #IneosUK - Profilo3Marco : RT @Daniele_Manca: Coppa America, come può cambiare marcia Luna Rossa per vincere la Prada Cup, Nulla è ancora perduto, ma la strada di Lun… - infoitsport : VIDEO Prada Cup, Britannia tallona Luna Rossa nel pre-start. Immagini concitate - infoitsport : VIDEO Scuffia American Magic alla Prada Cup: lo skipper Terry Hutchinson rivive l'incidente e la corsa per riparare… -