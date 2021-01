Portogallo alle urne per le presidenziali nonostante il coronavirus (Di domenica 24 gennaio 2021) Oggi il Portogallo va alle urne per le elezioni presidenziali, nonostante la difficile situazione epidemiologica legata al coronavirus. Complice anche la necessità di una riforma costituzionale che ne permettesse lo spostamento, la data del voto è rimasta quella prevista del 24 gennaio, cioè oggi. Le previsioni però sono di una notevole quanto comprensibile astensione, non solo per timore del contagio ma anche perché l'uscente Marcelo Rebelo de Sousa è praticamente sicuro della rielezione già al primo turno, con il 60% delle intenzioni di voto; un eventuale ballottaggio è fissato per il 14 febbraio.Non che le alternative abbondino: il voto postale non è previsto, mentre è possibile quello anticipato al quale hanno fatto ricorso 250mila elettori: pochi, rispetto ai nove milioni di ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 24 gennaio 2021) Oggi ilvaper le elezionila difficile situazione epidemiologica legata al. Complice anche la necessità di una riforma costituzionale che ne permettesse lo spostamento, la data del voto è rimasta quella prevista del 24 gennaio, cioè oggi. Le previsioni però sono di una notevole quanto comprensibile astensione, non solo per timore del contagio ma anche perché l'uscente Marcelo Rebelo de Sousa è praticamente sicuro della rielezione già al primo turno, con il 60% delle intenzioni di voto; un eventuale ballottaggio è fissato per il 14 febbraio.Non che le alternative abbondino: il voto postale non è previsto, mentre è possibile quello anticipato al quale hanno fatto ricorso 250mila elettori: pochi, rispetto ai nove milioni di ...

