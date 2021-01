Porta il cane che zoppica dal veterinario, spende oltre 300 sterline e poi scopre che lo stava solo imitando (Di domenica 24 gennaio 2021) Alfie Borromeo Che i cani siano in grado di sorprenderci è chiaro a tutti. Che abbiano un’incredibile empatia con le nostre emozioni lo sanno tutti quelli che condividono la vita con un quattrozampe. Ma la storia che arriva da Londra non può che soprendere: tutto è nato da un video virale postato sui social network che mostrano un uomo con una gamba ingessata che si muove usando le stampelle e al suo fianco un cane levriero zoppicante. L’uomo si chiama Russell Jones e i suoi problemi sono iniziati quando si è rotto una caviglia. Ma come se non bastasse, improvvisamente, anche il suo cane Bill ha mostrato problema a una zampa che ha iniziato a sollevare zoppicando vistosamente. La verità è arrivata proprio nella pubblicazione del video ed è lo stesso Russell commentando: «Mi è costato £ 300 in tasse veterinarie e ... Leggi su improntaunika (Di domenica 24 gennaio 2021) Alfie Borromeo Che i cani siano in grado di sorprenderci è chiaro a tutti. Che abbiano un’incredibile empatia con le nostre emozioni lo sanno tutti quelli che condividono la vita con un quattrozampe. Ma la storia che arriva da Londra non può che soprendere: tutto è nato da un video virale postato sui social network che mostrano un uomo con una gamba ingessata che si muove usando le stampelle e al suo fianco unlevrieronte. L’uomo si chiama Russell Jones e i suoi problemi sono iniziati quando si è rotto una caviglia. Ma come se non bastasse, improvvisamente, anche il suoBill ha mostrato problema a una zampa che ha iniziato a sollevarendo vistosamente. La verità è arrivata proprio nella pubblicazione del video ed è lo stesso Russell commentando: «Mi è costato £ 300 in tasse veterinarie e ...

