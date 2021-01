Più forte di guerre e pandemie | Molinara festeggia i 110 anni di nonna Anna Maria

Leggi su anteprima24

(Di domenica 24 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(Bn) – 110 e lode. Giornata unica per il piccolo comune del Fortore,, paese di poco più di 1500 anime ma che oggi vanta un record straordinario: sì, perché è dila prima donna del So are i 110di vita. Seconda in tutta la Regione Campania. È un simbolo di speranza per tutti, in un momento storico pieno di ansia e di incertezza per la nostra salute e il nostro futuro.Capozzo, all’anagrafeGiov, compie oggi, 24 gennaio, 110. Nata il 24 gennaio 1911,è testimone di tutto il novecento e delle sue mille trasformazioni; le ...