Pistocchi: “Episodi arbitrali identici ma Kessie punito e Juventus no” (Di domenica 24 gennaio 2021) Il giornalista Maurizio Pistocchi mette a confronto due Episodi avvenuti in due diverse gare della diciassettesima giornata di Serie A 2020/2021. “Fanno discutere due Episodi arbitrali identici” scrive Pistocchi su Twitter, “ieri in Milan-Atalanta Mariani ha punito la sbracciata di Kessie su Ilicic con il rigore del 2-2, oggi Sacchi nel primo tempo di Juve-Bologna non ha giudicato fallosa la sbracciata di Bonucci su Tomiyasu“. Fanno discutere due Episodi arbitrali identici: ieri in Milan-Atalanta Mariani ha punito la sbracciata di Kessie su Ilicic con il rigore del 2:0 (a sx) oggi Sacchi nel 1T di Juve-Bologna non ha giudicato fallosa la sbracciata di Bonucci su ... Leggi su sportface (Di domenica 24 gennaio 2021) Il giornalista Mauriziomette a confronto dueavvenuti in due diverse gare della diciassettesima giornata di Serie A 2020/2021. “Fanno discutere due” scrivesu Twitter, “ieri in Milan-Atalanta Mariani hala sbracciata disu Ilicic con il rigore del 2-2, oggi Sacchi nel primo tempo di Juve-Bologna non ha giudicato fallosa la sbracciata di Bonucci su Tomiyasu“. Fanno discutere due: ieri in Milan-Atalanta Mariani hala sbracciata disu Ilicic con il rigore del 2:0 (a sx) oggi Sacchi nel 1T di Juve-Bologna non ha giudicato fallosa la sbracciata di Bonucci su ...

toninocolasante : RT @sportface2016: #calcio #SerieA Maurizio #Pistocchi mette a confronto due episodi di #MilanAtalanta e #JuventusBologna - sportface2016 : #calcio #SerieA Maurizio #Pistocchi mette a confronto due episodi di #MilanAtalanta e #JuventusBologna - BiRaskolnikov : @disneymarty @Pirichello Infatti. Pure Pistocchi ha scritto “episodi uguali”, uguali un cazzo - Daniel95008258 : RT @st_larochelle: Eccole le squadre gattusiane. Entrare per non prenderle, difendendo in 16 metri, ripartendo e sbagliando puntualmente tu… - Rossonerosemper : RT @st_larochelle: Eccole le squadre gattusiane. Entrare per non prenderle, difendendo in 16 metri, ripartendo e sbagliando puntualmente tu… -

Ultime Notizie dalla rete : Pistocchi Episodi Pistocchi: "Episodi arbitrali identici ma Kessie punito e Juventus no" Sportface.it Pistocchi: “Episodi arbitrali identici ma Kessie punito e Juventus no”

Serie A, il giornalista Maurizio Pistocchi commenta le diverse decisioni arbitrali di due episodi simili in Milan-Atalanta e Juventus-Bologna.

Juventus-Sassuolo, Pistocchi critica l'arbitro Massa per la mancata espulsione di Bonucci

Il giornalista su Twitter ha criticato l'arbitro che non ha sanzionato Bonucci per un fallo su Caputo lanciato verso la porta.

Serie A, il giornalista Maurizio Pistocchi commenta le diverse decisioni arbitrali di due episodi simili in Milan-Atalanta e Juventus-Bologna.Il giornalista su Twitter ha criticato l'arbitro che non ha sanzionato Bonucci per un fallo su Caputo lanciato verso la porta.