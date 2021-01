Pirlo | «Scudetto? Milan squadra da battere» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di domenica 24 gennaio 2021) Ci sono sei squadre in corsa per loe fra di loro c’è anche la Juventus. Parola di Andrea, il quale ha svelato la sua favorita Il tecnico della Juventus Andreaha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bologna indicando nellafavorita per lo. CORSA– «La corsa per il titolo, come ha detto Fonseca, è racchiusa in 5-6 squadre dello stesso livello. Ladaora è il, sta dimostrando continuità. Noi guardiamo a noi stessi, dobbiamo vincere tante partite e poi vedremo. Avremo tanti scontri diretti qui a Torino». Leggi su Calcionews24.com