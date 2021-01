Pesanti repressioni in Russia nel ' Navalny Day' | quasi 3000 arresti

(Di domenica 24 gennaio 2021) Da tempo non si vedeva cosi tanta gente in piazza contro il Cremlino con l'oppositoreche ormai ha rotto gli indugi e lanciato la sua aperta sfida a Putin

Ultime Notizie dalla rete : Pesanti repressioni

Nella giornata di oggi 23 gennaio la Russia ha dovuto fare i conti con proteste sparse per tutto il Paese in favore del dissidente Alexei Navalny, ...In quella lista figurano Iran, Siria e Corea del nord (il Sudan ne è uscito). Un’altra mina piazzata sotto i piedi di Biden e che è probabile contribuirà solo ad a ccentuare la rigidità del regime ...